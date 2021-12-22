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Самая дешевая квартира в Москве продается без туалета за 2,5 млн рублей

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Самая дешевая квартира на вторичном рынке Москвы продается без туалета за 2,5 млн рублей. Об этом 22 декабря рассказали журналистам в сервисе объявлений «Авито Недвижимость».

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Квартира площадью 10 кв. м находится в 15 минутах ходьбы до станции метро «Нижегородская». Жилье расположено на первом этаже 12-этажного дома 1983 года постройки. В предлагаемой к покупке квартире нет туалета.

«Продавец обещает организовать его при выходе на сделку», — цитирует сообщение «РИА Недвижимость».

В списке самых дешевых квартир также есть лот площадью 13,2 кв. м за 2,8 млн рублей в районе станции метро «Стахановская».

На третьем месте 15-метровая квартира за 2,85 млн рублей, расположенная в Новой Москве в 10 минутах езды на транспорте от станции метро «Филатов Луг».

Как ранее во вторник рассказал «Известиям» руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов, в Подмосковье и Ленинградской области на загородном рынке аренды с 31 декабря по 2 января базовая ставка увеличивается в три-четыре раза. Коттедж обычно сдается минимум на три дня, желающим снять стоит закладывать в бюджет 150–200 тыс. рублей.

По данным аналитиков «Циан», стоимость посуточной на аренды квартир в российской столице на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом выросла на 17%, в Петербурге — на 15%, в Краснодарском крае — на 10%, в Калининградской области — на 29%.

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