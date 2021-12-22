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Жителей Тюмени предупредили о возможных ЧС из-за плохой погоды

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В Тюменской области могут возникнуть чрезвычайные ситуации из-за ухудшения погодных условий. Об этом предупредили в региональном главке МЧС.

Погода испортится 22 декабря. На юге региона ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, а скорость ветра может достигать 18 м/с. При этом утром 23 декабря ожидается похолодание до –16 градусов.

В ведомстве отметили, что в связи с резким ухудшением погоды возможен обрыв линий связи и электричества. Пожилым людям и детям посоветовали выходить из дома в сопровождении.

Кроме того, в такую погоду повышается риск ДТП, поэтому автомобилистам советуют быть внимательными, учитывать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, пишет портал «Наш город».

22 декабря в поселке городского типа Усть-Нера в Якутии температура воздуха понизилась до –55 градусов. Всего в среду температура воздуха ниже –45 градусов зарегистрирована в 33 пунктах наблюдения, из них еще холоднее — ниже –50 градусов — в 16 населенных пунктах Якутии.

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