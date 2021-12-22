В аэропорту Сочи не подтвердили задержание приема рейсов

Международный аэропорт Сочи в беседе с «Известиями» не подтвердил информацию о якобы задержке приема рейсов в среду, 22 декабря.

О том, что прием рейсов был приостановлен, сообщалось ранее в этот день. По некоторым данным, воздушные суда ожидают посадки на подходе к аэропорту.

Вместе с тем из онлайн-табло сочинского аэропорта следует, что прием рейса из Перми был перенесен. Самолет должен был совершить посадку в 07:25 мск.

При этом 21 декабря на территории Сочи начались обильные снегопады. Штормовое предупреждение в городе будет действовать до конца 24 декабря. В среду в Сочи ожидается очень сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Кроме того, до вечера того же дня в горах Сочи выше 1 тыс. м над уровнем моря сохранится высокая лавиноопасность.