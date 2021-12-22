Ночь на 22 декабря в Москве стала самой морозной за 54 года

В Москве ночь на среду, 22 декабря, оказалась аномально холодной, таких сильных морозов не было в столице с 1967 года, когда температура опустилась до –22,8 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как рассказал Тишковец, столбик термометра опустился до отметки в –22,2 градуса.

«Погода в Москве 22 декабря: морозное «дно»... На базовой городской метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха понизилась до –22,2 [градуса], в центре города, на Балчуге, –19,6, в Строгино –22,0, в Тушино и Бутово –22,9. Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года — в 1967 году минимальная температура составила –22,8 градуса», — рассказал синоптик в своем Instagram.

Кроме того, в Московской области похолодание усилилось, минимальные значения температуры были зафиксированы в Черустях (–28,8 градуса). В Новой Москве температура составила –25,1 градуса.

Как рассказал 20 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, погода в январе и феврале в европейской части России будет неоднородной. Вероятность оттепелей этой зимой будет выше, чем в последние годы. При этом будут и периоды очень сильных морозов с температурой до –20...–25 градусов.