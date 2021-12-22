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Три человека погибли при пожаре на железнодорожной станции на Ямале

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В результате возгорания на железнодорожной станции в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) погибли три человека. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил источник «РИА Новости» в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, ЧП произошло на железнодорожной станции Коротчаево. Загорелось подсобное помещение находящегося на реконструкции здания вокзала. Погибли трое рабочих. Как уточнили в региональном управлении МЧС, данные о пожаре поступили в 01:48 (23:48 мск), в 2:37 по местному времени возгорание было ликвидировано.

«В тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники, а также 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники добровольной пожарной дружины», — говорится в заявлении на сайте главного управление МЧС России по региону.

Уточняется, что огнем была повреждена комната отдыха на площади 25 кв. м. Причина инцидента устанавливается.

Накануне в Москве в воинской части в Проектируемом проезде № 139 в пос. Мосрентген произошел пожар на площади 120 кв. м. Возгорание возникло между седьмым и восьмым этажами в лифтовой шахте, военнослужащих эвакуировали из здания.

В пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что пожар был потушен в 16:41. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.

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