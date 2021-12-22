Омский предприниматель выкупил Черлакский мясокомбинат за 5 млн рублей

Предприниматель из Омской области Игорь Проскурин выкупил ООО «Черлакский мясокомбинат». Имущественный комплекс достался ему по цене чуть более 5 млн рублей. В начале года он выставлялся на торги за 19 млн рублей.

По словам конкурсного управляющего Ирины Мецлер, которые приводит ИА «ОМСКРЕГИОН», имущество предприятия-банкрота продавалось в форме публичного предложения.

Торги проходили с августа. Главный актив предприятия — имущественный комплекс мясокомбината, состоящий из девяти зданий. Кроме того, проданы автотехника и оборудование завода. Их купили предприниматели из Омска, Исилькуля, Санкт-Петербурга, Новосибирской области и Красноярского края.

В 2000-х и 2010-х годах Черлакский мясокомбинат считался успешным мясоперерабатывающим предприятием. В 2020 году завод обанкротился. Его основатель Виталий Латария погиб в октябре 2021 года.