Возвращавшийся в Минск борт «Белавиа» приземлился в Ташкенте

Пассажирский Boeing 737-800 белорусской авиакомпании «Белавиа», по техническим причинам ранее возвращавшийся в аэропорт Минска, приземлился утром в среду, 22 декабря, в столице Узбекистана. Об этом «РИА Новости» сообщили в ташкентском аэропорту.

«Рейс «Белавиа» в 7:30 (5:30 мск) приземлился в Ташкенте. Посадка прошла в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Воздушное судно авиакомпании «Белавиа» вылетело из Минска во вторник в 20:15. Через 5 часов оно должно было прибыть в Ташкент, однако, пролетая над городом Быхов, самолет из-за технической проблемы развернулся и в 23:30 приземлился в аэропорту вылета. Позже борт все-таки вылетел в Ташкент.

Как сообщила пресс-служба минской воздушной гавани, работники были сразу уведомлены о произошедшем и к моменту возвращения самолета провели мероприятия для безопасной посадки, она прошла в штатном режиме.

20 декабря Airbus А321 из Парижа со сработавшим датчиком неисправности совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. При посадке никто не пострадал.

Командир воздушного судна доложил диспетчерам о том, что у лайнера отказали системы управления передней стойки шасси. Также сообщалось, что на борту самолета сработала сигнализация отказа антипробуксовочной системы.