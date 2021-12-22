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Четыре человека пострадали в крупном ДТП на трассе под Тюменью

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Крупное ДТП произошло на трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. На 818-м км дороги в Нефтеюганском районе столкнулись два автомобиля. Пострадали четыре человека.

Как пишет megatyumen.ru со ссылкой на УГИБДД по ХМАО, 60-летний водитель Сhevrolet Niva, совершая обгон, выехал на встречную полосу и не справился с управлением. В результате внедорожник столкнулся с автомобилем Isuzu под управлением , которым управлял 47-летний водитель.

Травмы получили водитель Сhevrolet и трое пассажиров.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

22 де4кабря сообщалось о массовом ДТП в Москве. Водитель протаранил 20 машин на Третьем транспортном кольце. В момент аварии он был в неадекватном состоянии. Пострадали два человека. Повреждены такси, каршеринг, автомобиль посольства Китая.

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