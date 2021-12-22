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Международный аэропорт Сочи остановил прием рейсов

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Утром в среду, 22 декабря, международный аэропорт Сочи перестал принимать самолеты. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

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По его данным, воздушные суда ожидают посадки на подходе к аэропорту.

«Причины неизвестны», — отмечается в сообщении.

Как следует из онлайн-табло сочинского аэропорта, перенесен прием рейса из Перми. Самолет должен был совершить посадку в 07.25 мск.

Также отменена регистрация на четыре вылетающих рейса. Самолеты должны были вылететь, в частности, в Тюмень и Казань.

21 января на территории Сочи начались обильные снегопады. Штормовое предупреждение в городе будет действовать до конца 24 декабря. 21 и 22 декабря в Сочи ожидается очень сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Кроме того, до вечера 22 декабря в горах Сочи выше 1 тыс. м над уровнем моря сохранится высокая лавиноопасность.

Ранее, 17 января, международный аэропорт Сочи временно не принимал рейсы из-за сильного ветра. Тогда самолеты отправили на запасные аэродромы в Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

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