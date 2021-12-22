Названа причина пожара на газопроводе под Челябинском

Возгорание на участке магистрального газопровода Уренгой–Помары–Ужгород в Челябинской области произошло по причине разгерметизации тпрубы. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил руководитель пресс-службы ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» Денис Волков.

«В результате разгерметизации трубы диаметром 500 мм возникло возгорание природного газа», — приводит его слова «Интерфакс».

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет, а подача газа в настоящее время осуществляется по резервной ветке.

К восстановительным работам на участке привлечены 20 единиц техники, а также 75 работников эксплуатирующего филиала и Управления аварийно-восстановительных работ №1 — филиал компании «Газпром трансгаз Екатеринбург», добавили в компании.

Возгорание участка газопровода на 1793 км ФАД М5 Чебаркульского района, в двух километрах от деревни Боровое под Челябинском, произошло в ночь на среду. Данный участок — отвод от магистрального газопровода высокого давления диаметром 500 мм под названием Чебаркуль – Катав-Ивановск, он находится под землей на глубине 1 метр. Поврежденный участок газопровода был оперативно отключен.

Спасатели ликвидировали возгорание к 4:55 по мск. По информации МЧС, движение по федеральной трассе не перекрыто. В ликвидации пожара было задействовано 58 человек и 18 единиц техники.