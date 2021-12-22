Присяжные в США признали ученого виновным в сокрытии связей с Китаем

Суд присяжных в США признал известного американского ученого Чарльза Либера виновным в сокрытии научного сотрудничества с Китаем и получении от КНР крупной денежной суммы. Об этом 21 декабря сообщает телеканал CBS.

Согласно вердикту, бывший декан факультета химии и химической биологии Гарвардского университета представлял недостоверные налоговые декларации и не сообщил о наличии у него китайского банковского счета.

Согласно материалам следствия, 62-летний Либер, который считается одним из ведущих мировых специалистов в области наноматериалов, без ведома основного работодателя получил должность в Уханьском технологическом университете. и получал там зарплату в размере $50 тысяч в месяц.

Кроме того, китайский университет оплатил текущие расходы Либера в размере до $150 тысяч и выделил более $1,5 млн на обустройство для него исследовательской лаборатории, следует из данных обвинения.

Сам ученый говорил, что основной мотивацией для него были не деньги, а мировое признание и желание получить Нобелевскую премию, пишет Wall Street Journal.

Всего власти США предъявили обвинения в сокрытии информации о связях с Китаем еще 24 научным работникам. Из них девять признали вину, с шести обвинения были сняты.

Ранее в 2020 году ростовский областной суд приговорил доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева к 7,5 года колонии за госизмену и назначил ему наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания.

Темирев подозревался в передаче секретных сведений иностранному государству, которые возможно «уходили за рубеж» вместе с научными разработками, которыми он занимался вместе с аспирантом, уроженцем Вьетнама.