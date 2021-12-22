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Новогодний концерт для детей с российскими артистами прошел в Дамаске

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Праздничный концерт, посвященный новогодним празднованиям, прошел в Дамаске для 700 детей, оставшихся без отцов во время войны в Сирии.

Отмечается, что праздник прошел в русском стиле с участием артистов из Москвы. Детей увлекли игрушки-свистки, мастер-классы по росписи матрешек и Дед Мороз.

Программа представления состояла из нескольких частей, в том числе спектакля «Ёлка», сказки «Алладин», нарисованной российской художницей с помощью песка, и танца от сирийских детей. Перед концертом ребят развлекали волонтеры.

Подарки были вручены детям от правительства Москвы, уточнил член парламентской делегации РФ в САР, замруководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач.

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«Хотелось создать детям Дамаска праздничное настроение. Мы от имени Москвы передали детям подарки, передали елки, которые уже установлены в опере (Дом культуры и искусства аль-Асад — Ред.), в посольстве (России), в храме московского патриархата. И конечно же это создаст предпосылки для дружбы школьников Москвы и Дамаска», — рассказал он.

По словам координатора группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрия Саблина, сегодня все больше школьников в Сирии хотят изучать русский язык, хотя еще пять лет назад такое явление казалось бы странным.

В составе делегации, помимо представителей Госдумы, приехали также сотрудники правительства Москвы, администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики и общественники из организации ветеранов «Боевое братство».

23 октября стало известно, что артисты Государственного академического Сибирского русского народного хора дали концерт в сирийском Дамаске. Они выступили на лучшей концертной площадке, в театре оперы, который считается одним из крупнейших в арабском мире. Впечатление произвели и костюмы сибиряков, украшенные мехами и каменьями.

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