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Диетолог дала советы по выбору курицы к столу

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При выборе курицы в пищу необходимо учитывать состояние организма, поскольку употребление красного или белого мяса этой птицы, молодых цыплят или бройлеров может способствовать как поддержанию здоровья, так и развитию различных болезней. Об этом в среду, 22 декабря, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Елена Чедия.

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По ее словам, в мясе курицы содержатся железо, цинк, а также витамины группы В, поэтому оно способно нормализовать обменные процессы в организме. При этом, белое мясо, то есть грудка, усваивается гораздо легче красного.

«Белое мясо легче и быстрее усваивается, там значительно меньше жира, чем в красном мясе, и, естественно, меньше холестерина, поэтому белое мясо чаще используется в диетическом питании», — отметила Чедия в беседе с радио Sputnik.

Кроме того, она рассказала, что белое куриное мясо рекомендуется, если человек страдает ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями или расстройствами желудочно-кишечного тракта.

Врач-диетолог подчеркнула, что мясо как молодых цыплят, так и бройлеров содержит высокий уровень пуринов, продуктом метаболизма которых является мочевая кислота. Нарушение пуринового обмена в организме человека может привести к в развитию подагры суставов, а также мочекислых камней в печени.

По словам специалиста, мясо цыплят содержит мало холестерина.

«Когда уровень холестерина повышен, мы рекомендуем мясо молодых животных, а если с холестерином все в порядке, а мочевой кислоты много, тогда рекомендуем взрослых животных», — добавила Чедия.

К процессу приготовления курицы следует отнестись более внимательно, если нет уверенности в месте выращивания и особенностях транспортировки птицы, сообщила врач. По ее мнению, курицу лучше запекать или варить. При этом при проблемах с ЖКТ, лучше готовить из курицы вторичный бульон.

«То есть вы кладете мясо в холодную воду, доводите до кипения, десять минут кипятите, потом сливаете эту воду, промываете мясо и дальше варите его уже в новой воде», — заключила Елена Чедия.

19 декабря нутрициолог Екатерина Муравская назвала продукты, сочетание которых вредны для организма. Речь шла о сочетании крахмалов с белками, особенно животными, с молоком и кисломолочными продуктами, с сахарами и с любыми фруктами и фруктовыми соками.

Употребление в пищу одновременно несовместимых продуктов вызывает нарушение работы кишечника, поскольку начинается процесс гниения, брожения.

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