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Пропавший на Сахалине подросток найден мертвым

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Подросток, который несколько дней назад ушел из дома в городе Углегорск на Сахалине, найден мертвым, сообщает в среду, 22 декабря, пресс-служба регионального СКР.

«В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий на территории одного из недействующих предприятий Углегорского района обнаружено тело подростка. Проводятся следственные действия, направленные на установление причины и обстоятельств смерти юноши, назначен ряд судебных экспертиз», — отметили в ведомстве.

По факту обнаружения тела следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как рассказали в СК по Сахалину, 15-летний Кирилл Викулов ушел из дома по улице Заводской в Углегорске рано утром 20 декабря, чтобы выгулять собаку, после чего перестал выходить на связь. В результате были организованы поиски: коммунальщики проверяли подвалы, добровольцы прочесывали лес.

2 декабря сообщалось о пропаже 18-летнего подростка в Московской области. Молодой человек исчез внезапно и не выходит на связь. К поискам приступили правоохранители, МЧС и волонтеры.

В конце ноября в Горячем Ключе пропала 12-летняя Милана Шалжиян. Ребенок ушел из дома и обратно не вернулся. О местонахождении девочки ничего неизвестно.

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