Пентагон ответил на слова Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби опроверг слова министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке американскими частными военными компаниями (ЧВК) провокации с химическими компонентами на востоке Украины.

«Эти заявления министра Шойгу полностью ложны», — сказал Кирби журналистам на брифинге во вторник, 21 декабря. Стенограмма опубликована на сайте минобороны США.

Кроме того, он подчеркнул, что глава Пентагона Ллойд Остин не вел переговоры с Шойгу по ситуации на Украине, и соответствующих планов в его расписании нет.

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс, в свою очередь, призвал Минобороны РФ прекратить распространять «ложную информацию по ситуации вокруг Киева».

«Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, подстрекательскую риторику и предпринять значимые меры по деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий», — написал он в Twitter.

Заявление Сергея Шойгу прозвучало ранее в этот день на заседании коллегии министерства обороны РФ. Министр говорил, что в настоящее время на территории Донецкой области находятся более 120 сотрудников американских ЧВК, и они подготавливают спецназ Украины к активным боевым действиям. При этом, оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах.

В частности, речь шла о работе американцев в Авдеевке и Приазовском, куда, по словам Шойгу, доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.

11 декабря в ДНР обвинили Украину в размещении танков в городах Донбасса. По словам представителя народной милиции, среди размещенной техники и вооружения были замечены минометы «Василек» и танки Т-80.

Также сообщается о том, что у линии соприкосновения перехватили беспилотник «Валькирия» 54-й бригады ВС Украины. Дрон обнаружили и приземлили в районе поселка шахты «Октябрьская».