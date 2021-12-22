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В Волгограде поздравили с 95-летием участника Парада Победы 1945 года

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Выпускники волгоградского кадетского училища 21 декабря поздравили участника Парада Победы 1945 года, ветерана Александра Колотушкина с 95-летием.

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Кадеты в торжественной обстановке под звуки оркестра поздравили ветерана Великой Отечественной войны с юбилеем, а также промаршировали.

Колотушкин рассказал, что ему одному из первых выдали медаль за победу над Германией.

«Видите, 23 июня, здесь выдано, а парад состоялся 24 июня 45-го года», — сказал ветеран, продемонстрировав удостоверение.

Он также поделился, что чувствует себя прекрасно, ведь не ожидал, что в честь него устроят такое мероприятие.

По словам ветерана, он до сих пор помнит 24 июня 1945 года, когда он промаршировал по Красной площади, в честь Победы.

Ранее, 20 ноября, «волонтеры Победы» из Волгограда навестили ветеранов Великой Отечественной войны в честь 79-й годовщины контрнаступления под Сталинградом. В частности, они пришли поздравить командира взвода истребительной противотанковой бригады 99-летнего Владимира Ананьева: принесли вкусные подарки к чаю, пироги и письма Победы, которые написали жители города.

Вместе с тем поздравления от волонтеров в Тульской области принял командир расчета 76-миллиметровых орудий Василий Мирошниченко. На фронт, по рассказам ветерана, он попал сразу же после окончания девятого класса.

До этого, 4 ноября, военные поздравили участника Парада Победы с 97-летием. Николаю Борисову вручили танковый шлемофон и другие памятные подарки и сувениры.

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