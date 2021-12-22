Летевший в Ташкент самолет «Белавиа» вернулся в аэропорт Минска

Воздушное судно белорусской авиакомпании «Белавиа», которое совершало рейс в Ташкент, по техническим причинам вернулось в Минск. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба минского аэропорта в Telegram.

Отмечается, что борт покинул белорусский Национальный аэропорт во вторник в 20.15, чтобы через 5 часов прибыть в Ташкент.

«Пролетая над городом Быхов, воздушное судно взяло обратный курс в минский аэропорт. В 23:30 Boeing-737 Belavia благополучно приземлился в Национальном аэропорту», — говорится в сообщении аэропорта.

Уточняется, что службы минского аэропорта были сразу уведомлены о произошедшем и к моменту возвращения самолета провели мероприятия для безопасной посадки, она прошла в штатном режиме.

Позже в аэропорте добавили, что Boeing-737 все же улетел в Ташкент.

11 ноября портал Е1.RU сообщал о том, что в Египте более чем на 20 часов был задержан самолет с десятками туристов из Екатеринбурга. Отдыхающим из России объяснили, что на борту произошла поломка, и необходимо вернуться в отель.