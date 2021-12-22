Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Билл Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в 2022 году
Мир
Шольц заявил об угрозе пятой волны пандемии COVID-19 в Германии
Мир
ВОЗ сообщила о распространении «Омикрона» в 106 странах
Мир
Блинкен анонсировал контакты с РФ по безопасности в начале 2022 года
Культура
Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»
Мир
США одобрили продажу Литве ракетных комплексов Javelin на $125 млн
Мир
На Украине признали конституционным закон о запрете российских фильмов
Общество
По факту избиения фигуриста Соловьева возбудили уголовное дело
Мир
Киев передал партнерам предложения по мирному процессу в Донбассе
Общество
Температура воздуха в Московском регионе упала до минус 22 градусов

Летевший в Ташкент самолет «Белавиа» вернулся в аэропорт Минска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушное судно белорусской авиакомпании «Белавиа», которое совершало рейс в Ташкент, по техническим причинам вернулось в Минск. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба минского аэропорта в Telegram.

Кнопка разбора: Росавиация связала ошибки пилотов с недостатками кабин самолетов
Есть ли такие проблемы у российских региональных машин Superjet 100

Отмечается, что борт покинул белорусский Национальный аэропорт во вторник в 20.15, чтобы через 5 часов прибыть в Ташкент.

«Пролетая над городом Быхов, воздушное судно взяло обратный курс в минский аэропорт. В 23:30 Boeing-737 Belavia благополучно приземлился в Национальном аэропорту», — говорится в сообщении аэропорта.

Уточняется, что службы минского аэропорта были сразу уведомлены о произошедшем и к моменту возвращения самолета провели мероприятия для безопасной посадки, она прошла в штатном режиме.

Позже в аэропорте добавили, что Boeing-737 все же улетел в Ташкент.

11 ноября портал Е1.RU сообщал о том, что в Египте более чем на 20 часов был задержан самолет с десятками туристов из Екатеринбурга. Отдыхающим из России объяснили, что на борту произошла поломка, и необходимо вернуться в отель.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021