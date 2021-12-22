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Соцсеть «ВКонтакте» сообщила об устранении технического сбоя

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Социальная сеть «ВКонтакте» устранила временные сбои в работе, которые возникли ранее в среду, 22 декабря, у российских пользователей сервиса.

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«Все сервисы и продукты «ВКонтакте» работают. У некоторых пользователей несколько минут могли медленнее загружаться сообщения — это был кратковременный эффект, который мы сразу же исправили», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее в этот день портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщал о жалобах на работу соцсети. Пик пришелся на 00:17 мск, когда было зарегистрировано 13 тыс. отчетов о сбоях в работе сервиса.

Судя по данным портала, большинство пользователей (60%) жаловались на сбои веб-сайта, 22% — на сбои в работе приложения, 18% — на проблемы с подключением сервера. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде.

До этого, 16 декабря, пользователи из США и Европы столкнулись со сбоями в работе социальной сети Instagram. Наибольшее количество жалоб поступило из Соединенных Штатов, Великобритании и Германии. Сообщения о неполадках также приходили из Испании и Италии.

О сбоях в работе соцсетей и мессенджеров сообщается нередко. Так, 12 ноября пользователи из европейских стран пожаловались на Google, Gmail и YouTube, 28 октября о неполадках с YouTube сообщали жители США, Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Великобритании и Польши. 27 октября сообщалось о сбое в Telegram, 14 и 19 октября — в Instagram.

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