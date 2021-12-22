Вдова маршала авиации Евгения Логинова умерла в возрасте 97 лет

В Москве в возрасте 97 лет скончалась Людмила Логинова — вдова маршала авиации, заслуженного пилота СССР и первого министра гражданской авиации Советского Союза Евгения Логинова.

Как стало известно «Известиям», смерть наступила по естественным причинам. Утром женщина пожаловалась родным на плохое самочувствие.

Несколько лет назад Логинова перенесла операцию, а последнее время часто наблюдалась у врачей в столичной поликлинике.

Вдовой она стала в 1970 году, когда в возрасте 63 лет умер ее муж — советский военачальник Евгений Логинов. Для него брак с Людмилой Александровной был третьим.

Логинов участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Участвовал в битве под Курском, в Белорусской операции, а также в боях в Восточной Пруссии.

В 1956 году Евгений Логинов стал заместителем Главнокомандующего ВВС СССР и генерал-инспектором ВВС Главной инспекции Министерства обороны СССР. В 1959 году был назначен начальником Главного управления Гражданского воздушного флота при Совете Министров СССР. Первым советским министром Гражданской авиации СССР Логинов стал в августе 1964 года.

Среди наград маршал авиации имел 4 ордена Ленина, 3 ордена Красного Знамени, орден Кутузова 1-й степени, орден Суворова 2-й степени, орден Александра Невского, орден Красной Звезды, а также медали СССР.