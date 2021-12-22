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США одобрили продажу Литве ракетных комплексов Javelin на $125 млн

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Администрация США одобрила продажу Литве противотанковых ракетных комплексов Javelin и сопутствующего оборудования на общую сумму $125 млн. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщило американское Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности.

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«Продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, помогая повысить обороноспособность союзника по НАТО, который является важной силой для обеспечения мира и стабильности в Европе», — говорится в материале.

С учетом дополнительных запросов, поступивших из Вильнюса, сделка предполагает поставку 341-й ракеты FGM-148F и 30 командно-пусковых блоков ПТРК Javelin.

Кроме того, в поставку включены зарядные устройства, тренажеры, справочные материалы, публикации, вспомогательное оборудование, техническая помощь правительства США и другие элементы логистики.

Литва заключила с США контракт на поставку противотанковых комплексов Javelin за $10 млн еще в декабре 2020 года. Поставки приобретаемого вооружения, в которое также включены направляющие для запуска ракет и другое сопутствующее снаряжение, рассчитаны до 2024 года. Всего в течение десяти лет Литва планирует закупки в США ракет к комплексам Javelin на $104 млн.

Ранее, 8 декабря, США анонсировали отправку на Украину стрелкового оружия и боеприпасов. Отмечалось, что это последняя партия военной помощи, которая запланирована на текущий год.

При этом официальный представитель Пентагона Джон Кирби выразил надежду на то, что украинские военные будут использовать различное оружие, включая ПТРК Javelin, «ответственно и для самообороны».

22 октября министерство обороны Украины сообщило о получении третьей, заключительной партии военной «помощи» из США. Как стало известно, предыдущие партии были доставлены на Украину 10 и 18 октября. В поставках числились ПТРК Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки.

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