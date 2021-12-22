Reuters узнал о готовности США ввести жесткие санкции на импорт в РФ

Вашингтон рассмотрит возможность введения жестких мер на российский импорт в случае «вторжения» РФ на Украину. Об этом 21 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена.

«Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», — говорится в публикации.

Отмечается, что меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме во вторник, 22 декабря, станут дополнением к существующим экономическим санкциям в отношении России.

Кроме того, они могут «перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», как следствие — повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия.

Источник агентства уточнил, что данные меры «будут использовать инструменты, используемые администрацией экс-главы Белого дома Дональда Трампа и продвинутые администрацией Байдена», чтобы заблокировать доступ телекоммуникационной компании Huawei (Китай) к передовым полупроводникам.

Сообщается, что в США также планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить жесткие меры экспортного контроля по отношению к РФ.

17 декабря агентство Bloomberg сообщало о том, что Соединенные Штаты склоняют Евросоюз принять санкции против российского энергетического сектора и банков в случае нападения на Украину. Речь шла об отключении России от платежной системы SWIFT, которое, как отмечало агентство, повлияет на рынок энергоносителей и на другой экспорт из России.

В конце ноября ряд западных СМИ сообщил о возможности российского «вторжения» на Украину. Так, 21 ноября, издание The New York Times предупредило со ссылкой на сведения, полученные от спецслужб США, что союзникам в Европе срочно нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится совершить нападение на Украину.

О том, что заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину Запад искусственно нагнетает истерику, говорил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями».