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Reuters узнал о готовности США ввести жесткие санкции на импорт в РФ

Reuters: США рассмотрят ограничения по импорту в Россию из-за Украины
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Вашингтон рассмотрит возможность введения жестких мер на российский импорт в случае «вторжения» РФ на Украину. Об этом 21 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена.

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«Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», — говорится в публикации.

Отмечается, что меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме во вторник, 22 декабря, станут дополнением к существующим экономическим санкциям в отношении России.

Кроме того, они могут «перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», как следствие — повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия.

Источник агентства уточнил, что данные меры «будут использовать инструменты, используемые администрацией экс-главы Белого дома Дональда Трампа и продвинутые администрацией Байдена», чтобы заблокировать доступ телекоммуникационной компании Huawei (Китай) к передовым полупроводникам.

Сообщается, что в США также планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить жесткие меры экспортного контроля по отношению к РФ.

17 декабря агентство Bloomberg сообщало о том, что Соединенные Штаты склоняют Евросоюз принять санкции против российского энергетического сектора и банков в случае нападения на Украину. Речь шла об отключении России от платежной системы SWIFT, которое, как отмечало агентство, повлияет на рынок энергоносителей и на другой экспорт из России.

В конце ноября ряд западных СМИ сообщил о возможности российского «вторжения» на Украину. Так, 21 ноября, издание The New York Times предупредило со ссылкой на сведения, полученные от спецслужб США, что союзникам в Европе срочно нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится совершить нападение на Украину.

О том, что заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину Запад искусственно нагнетает истерику, говорил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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