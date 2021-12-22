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Переговоры РФ и США ожидаются во второй половине января

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Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности ожидаются во второй половине января, они имеют первостепенное значение для Москвы — именно от их исхода зависит: состоятся ли дальнейшие консультации с НАТО. Об этом «Известиям» заявил источник в дипломатических кругах.

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При этом он отметил, что Россия хотела провести переговоры до конца года, но США настояли на январе. Место проведения встречи до сих пор уточняется, добавил собеседник.

«Пока деталей по времени и месту встречи нет. Мы хотели до конца года провести, но в США праздники, каникулы — война войной, а обед по расписанию. Поэтому настрой на вторую половину января. От переговоров с США будет зависеть то, каким будет диалог с НАТО, так как у Вашингтона, условно говоря, контрольный пакет акций в этом альянсе», — отметил источник.

При этом он подчеркнул, что пока неизвестно как будет проходить диалог с НАТО, учитывая, что площадки для переговоров нет. Взаимодействие сейчас осуществляется через посольство РФ в Бельгии и диппредставительство королевства в России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Начало годное: переговоры РФ и США ожидают во второй половине января

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