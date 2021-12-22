Переговоры РФ и США ожидаются во второй половине января

Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности ожидаются во второй половине января, они имеют первостепенное значение для Москвы — именно от их исхода зависит: состоятся ли дальнейшие консультации с НАТО. Об этом «Известиям» заявил источник в дипломатических кругах.

При этом он отметил, что Россия хотела провести переговоры до конца года, но США настояли на январе. Место проведения встречи до сих пор уточняется, добавил собеседник.

«Пока деталей по времени и месту встречи нет. Мы хотели до конца года провести, но в США праздники, каникулы — война войной, а обед по расписанию. Поэтому настрой на вторую половину января. От переговоров с США будет зависеть то, каким будет диалог с НАТО, так как у Вашингтона, условно говоря, контрольный пакет акций в этом альянсе», — отметил источник.

При этом он подчеркнул, что пока неизвестно как будет проходить диалог с НАТО, учитывая, что площадки для переговоров нет. Взаимодействие сейчас осуществляется через посольство РФ в Бельгии и диппредставительство королевства в России.

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Начало годное: переговоры РФ и США ожидают во второй половине января