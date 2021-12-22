Бастрыкин поручил передать из полиции в СК дело о массовом ДТП на ТТК

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил во вторник, 21 декабря, ГСУ СК РФ ходатайствовать о передаче из полиции материалов по факту массовой аварии на Третьем транспортном кольце (ТТК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что во вторник утром в результате ДТП на внешней стороне ТТК на западе Москвы повреждения получили около 20 автомобилей, при этом два человека пострадали, передает агентство городских новостей «Москва».

«В связи с широким общественным резонансом с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего председатель СК России поручил ГСУ СК России ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство Главного следственного управления СК России материалов по факту данного ДТП», — говорится в тексте.

Авария произошла в столице ранее в этот день, передает НСН. Дептранс Москвы сообщил, что участниками ДТП стали девять автомобилей: они столкнулись на внешней стороне Третьего кольца перед развязкой с Кутузовским проспектом. Позднее в столичном управлении ГИБДД уточнили, что участниками аварии стали 20 автомобилей, пострадали двое человек.

Кроссовер Ford Explorer на высокой скорости проехал по участку Третьего транспортного кольца и повредил несколько автомобилей, среди которых авто с дипломатическими номерами. По данным «Известий, речь идет о машине посольства Китая.

Как рассказал Середнев после ДТП, он выпивал. По словам очевидцев, водитель вел себя неадекватно.

ГУ МВД по городу Москве опубликовало видео допроса виновника массового ДТП на ТТК перед съездом на Кутузовский проспект. 34-летний Павел Середнев рассказал, что в течение 10 лет принимает психотропные препараты, а в момент аварии у него якобы начались галлюцинации.

По словам юриста, автоэксперта Дмитрия Славнова, виновнику массовой аварии придется самому оплачивать огромные суммы, если окажется, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает телеканал «360».