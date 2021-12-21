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Блинкен анонсировал контакты с РФ по безопасности в начале 2022 года

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Диалог США с Россией по предложениям в сфере безопасности может начаться уже в начале 2022 года, заявил во вторник, 21 декабря, госсекретарь Энтони Блинкен.

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«Мы и Россия говорили, что мы готовы вести дипломатическую работу по разным каналам, как по действующему диалогу стратегической стабильности между Россией и США, так и в Совете Россия - НАТО , через ОБСЕ... Думаю, сравнительно рано в будущем году вы увидите контакты по всем этим вопросам», — сказал он на брифинге.

При этом, по словам Блинкена, некоторые из предложений России по безопасности явно не могут быть приняты Вашингтоном.

Кроме того, глава Госдепа уточнил, что Соединенные Штаты занимаются в отношении России как дипломатией, так и сдерживанием. По его словам, Штаты готовы жестко отвечать на те шаги Москвы, которые, по версии Вашингтона, являются агрессивными.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не требует для себя особых условий, а выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве.

В этот же день представитель Еврокомиссии Петер Стано оценил предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, Евросоюз должен быть за столом переговоров, где речь пойдет о европейской безопасности.

Кроме того, как сообщили 21 декабря «Известиям» в пресс-службе ОБСЕ, организация готова стать площадкой для переговоров стран Североатлантического альянса (НАТО) с Россией по гарантиям безопасности.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Как подчеркнул замглавы МИД России Александр Грушко, предложения Москвы по гарантиям безопасности не содержат скрытой повестки, они являются понятными и откровенными.

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