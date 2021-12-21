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Черчесов назвал условие для своего возвращения в «Спартак»

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, возглавивший накануне венгерский «Ференцварош», допустил свое возвращение в «Спартак». Об этом он заявил во вторник, 21 декабря, в интервью «Чемпионату».

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Специалист не исключил возвращения в столичный клуб, но при одном условии.

«Готов ли вернуться в «Спартак», если позовут? На какую роль? Если главным тренером — абсолютно», — заявил Черчесов.

Вопрос был задан тренеру до его назначения в «Ференцварош», с которым он заключил соглашение до 30 июня 2024 года, уточняет телеканал «360».

В этот же день пресс-служба «Ференцвароша» опубликовала видеоролик, в котором новый главный тренер клуба из Будапешта проходит вакцинацию от COVID-19, передает RT.

Ранее, 20 декабря Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош». На данный момент «Ференцварош» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии: команда одержала 11 побед в 16 встречах и набрала 35 очков, отмечает «Спорт-Экспресс».

Подробности контракта с российским специалистом не разглашаются, сообщается на сайте kp.ru.

Бывший тренер сборной России Юрий Семин положительно оценил назначение Черчесова главным тренером венгерского клуба.

«Ференцварош» — очень серьезный клуб, он очень успешно играл в Лиге Европы, они играли с ЦСКА, играли в Лиге Чемпионов, они неоднократные чемпионы Венгрии. Это очень хороший вызов для него», — цитирует его НСН.

Станислав Черчесов с 2015 по 2016 год был тренером польского футбольного клуба «Легия», с 2016 по 2021 год являлся главным тренером сборной России.

8 июля Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Он пожелал новым тренерам решить задачу по выходу на чемпионат мира по футболу 2022 года. На следующий день РФС расторг контракты с тренерами из штаба Станислава Черчесова по обоюдному согласию.

Уход Черчесова с должности стали прогнозировать после проигрыша сборной России 21 июня команде Дании со счетом 1:4 — команда заняла последнее место в группе В на Евро-2020 и выбыла.

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