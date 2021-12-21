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Жительница Москвы завела в квартире более 100 кошек

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В Москве в квартире одной из многоэтажек женщина завела более 100 кошек. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ее соседи жалуются на невыносимый запах в подъезде, а также на мяуканье днем и ночью. Отмечается, что людям приходится на входе задерживать дыхание до прихода в квартиру. С женщиной уже не раз пытались договориться сдать животных в приют, однако она отвечает на подобные предложения агрессией.

По словам местных жителей, обращаться в полицию нет смысла, так как законом не запрещено иметь дома кошек. Однако, по словам зоозащитников, содержание животных в таких условиях можно расценить как издевательство.

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Отмечается, что соседи намереваются обратиться в суд.

Журналисты РЕН ТВ попытались пообщаться с женщиной лично, но она не открыла дверь.

28 апреля депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой ограничить количество собак и кошек в квартирах.

По словам председателя комитета регионального парламента по законодательству Дениса Четырбока, поводом для разработки подобной поправки стали обращения горожан, которые рассказывали фактически о приютах для животных, находящихся в соседних квартирах.

27 апреля сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, обязывающий владельцев домашних животных регистрировать их для идентификации и учета.

Отмечалось, что данная инициатива позволит решить ряд важных вопросов, к примеру облегчить поиск потерявшегося животного или привлечь к ответственности недобросовестных владельцев за брошенных или напавших на человека животных.

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