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Рост рождаемости зафиксирован в Липецке

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С начала года в Липецке родились 4518 детей — на 142 больше, чем в 2020-м. Традиционно лидером по количеству актовых записей о рождении остается Октябрьский округ, где развиваются новые микрорайоны и проживает большое количество молодых семей, отметили в управлении ЗАГС.

В числе самых популярных имен для девочек остаются Анна, Анастасия, София, Мария. Для мальчиков — Дмитрий, Артем, Александр. При этом новорожденным давали и редкие имена. Среди мальчиков это Назарий, Гордей. Среди девочек — Изабелла, Кассандра.

Как пишет GOROD48, наряду с ростом рождаемости увеличилось и количество зарегистрированных браков. Показатель 2021 года составил 3508, это больше, чем в прошлом году на 562 свадьбы. При этом уменьшилось количество разводов — 1852 расторжения брака против прошлогодних 2110.

Основной проблемой для России на ближайшее десятилетие является демографическая. Об этом 30 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе 13-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

«У нас есть внутренние проблемы, которые присущи России, и связано это прежде всего с проблемами демографии», — сообщил президент.

Он сказал, что в стране было два спада в демографическом развитии. Первый произошел во времена Великой Отечественной войны, а второй — после распада СССР.

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