В Болгарии посчитали ненужным размещать в стране дополнительные силы НАТО

Глава Минобороны Болгарии Стефан Янев во вторник, 21 декабря, заявил, что не считает нужным размещать в стране дополнительные силы НАТО.

«В настоящее время НАТО комментирует различные варианты ответа [на увеличение российского военного потенциала], в том числе расположение дополнительных войск в Болгарии и Румынии <...>. На данном этапе на уровне военно-технического обсуждения окончательного решения не принято», — написал он на своей странице в Facebook.

Янев отметил, что эта дискуссия может привести к нежелательному усилению напряженности в регионе.

Он также заявил, что на данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как реальную угрозу альянсу и его зоне безопасности.

«В связи с чем считаю, что нет необходимых обстоятельств, которые могут объяснить расположение дополнительных войск на нашей территории», — заключил он.

Министр подчеркнул, что за процессами в геополитической среде нужно следить с особым вниманием. Учитывая динамику обстановки безопасности, болгарское государство готово увеличить потенциал собственных национальных сил на своей территории в условиях союзного сдерживания и обороноспособности, дополнил он.

18 декабря верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил союзникам по альянсу расширить присутствие организации на восточном фланге.

По информации газеты Spiegel, генерал выступил с таким предложением во время секретной видеоконференции с участием представителей стран — партнеров по альянсу. Он призвал расширить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии в ответ на якобы наращивание численности российских войск у границ Украины.

В тот же день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон хочет использовать в отношениях с Москвой комбинацию сдерживания и дипломатии. Он подчеркнул, что с Россией будут вестись переговоры, даже если она не перестанет проявлять агрессию в отношениях с Украиной.

17 декабря замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США ожидают от России деэскалации в ситуации вокруг Украины. По ее словам, Вашингтон открыт для консультаций в формате Россия–НАТО, а также в формате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В пятницу МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документах говорится, в частности, что Россия и НАТО обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».