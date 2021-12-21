Пожар в казарме на территории воинской части в Новой Москве потушили

Пожар в казарме на территории воинской части в Новой Москве потушили

2021-12-21 21:11:37

2021-12-21 21:11:37

2021-12-21 21:11:37

2021-12-21 21:11:37

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru