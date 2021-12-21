Зеленский заявил о ведении переписки с находящимся в тюрьме Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря рассказал, что ведет переписку с бывшим грузинским лидером Михаилом Саакашвили, который сидит в тюрьме в Грузии.

«Скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузии в отношении господина Саакашвили», — цитирует Зеленского агентство УНИАН.

По словам украинского лидера, он договорился о том, чтобы к Саакашвили пустили мать.

«Я звонил, просил об этом. Скажу честно. И они нам не отказали. Я хотел, чтобы наши врачи были вовлечены в процесс. С этим пока задержка», — добавил президент.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. Зеленский напомнил, что Саакашвили — украинский гражданин, поэтому он лично займется вопросом его возвращения. В ответ премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что политик сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок, и исключил возможность его условно-досрочного освобождения.

Саакашвили в Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета.