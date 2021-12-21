Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Министр обороны Литвы заявил о готовности оказать военную помощь Украине
Мир
Шольц заявил об угрозе пятой волны пандемии COVID-19 в Германии
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза проект основ госполитики в области авиации
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $2100 за 1 тыс. куб. м
Политика
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Мир
В США отвели несколько недель на восстановление ядерной сделки с Ираном
Мир
На Украине признали конституционным закон о запрете российских фильмов
Культура
В московском Манеже покажут 76 картин и рисунков Виктора Цоя
Политика
ГД одобрила в I чтении законопроект об уголовном наказании для лихачей
Общество
Попова призвала отказаться от мероприятий в закрытых помещениях из-за COVID-19
Сюжет:

Зеленский заявил о ведении переписки с находящимся в тюрьме Саакашвили

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря рассказал, что ведет переписку с бывшим грузинским лидером Михаилом Саакашвили, который сидит в тюрьме в Грузии.

Революция угроз: Саакашвили стал причиной ухудшения отношений между Грузией и ЕС
В Тбилиси опасаются возможности нового переворота

«Скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузии в отношении господина Саакашвили», — цитирует Зеленского агентство УНИАН.

По словам украинского лидера, он договорился о том, чтобы к Саакашвили пустили мать.

«Я звонил, просил об этом. Скажу честно. И они нам не отказали. Я хотел, чтобы наши врачи были вовлечены в процесс. С этим пока задержка», — добавил президент.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. Зеленский напомнил, что Саакашвили — украинский гражданин, поэтому он лично займется вопросом его возвращения. В ответ премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что политик сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок, и исключил возможность его условно-досрочного освобождения.

Саакашвили в Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021