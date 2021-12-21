Экспорт муки из Тамбовской области вырос в 23 раза

С начала 2021 года экспортные поставки продуктов перемола, которые были произведены в Тамбовской области, составили $1,7 млн, что в 23 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Это данные регионального управления сельского хозяйства.

Основная доля экспорта приходится на пшеничную муку. Ее поставки за 11 месяцев превысили $1,1 млн. Основные покупатели — Таджикистан, Киргизия и Белоруссия.

ИА «Абирег» со ссылкой на ведомство пишет, что наращивание экспорта продукции произошло из-за модернизации мукомольной отрасли региона. Сейчас в Тамбовской области работают 10 крупных и средних производств общей мощностью более 2,4 тыс. т переработки зерна в сутки. Регион является одним из лидеров по производству муки в ЦФО.