Вечный огонь потух в Дзержинске

В Дзержинске Нижегородской области в очередной раз потух Вечный огонь на площади Героев. Об этом сообщили местные жители, отметив что вокруг мемориала стоит «сильный запах газа».

В администрации города ИА «НьюсНН» пояснили, что пламени у Вечного огня не было непродолжительное время. Аварийные службы выехали на место, и вскоре горение было восстановлено. Причины ЧП пока неизвестны.

Вечный огонь уже гас в Дзержинске 30 ноября. Сначала жители решили, что это работа хулиганов, но потом выяснилось, что причиной случившегося стал сильный ветер.

Агентство дополняет, что вечные огни в Нижегородской области иногда отключают из-за цен на газ. Так, в Дальнем Константинове его потушили из-за того, что у местных властей не было денег заплатить за пользование ресурсом. Огонь зажгли после обнародования истории в СМИ.