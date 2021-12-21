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Грузовикам на три месяца ограничили въезд в Саратов

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В Саратов на три месяца большегрузным автомобилям ограничили въезд. Меры начали действовать с 21 декабря и продлятся по 15 марта.

Речь идет о грузовиках массой более 10 т. Они могут въезжать в областной центр и перемещаться по нему только с 22:00 до 6:00. С 6:00 до 22:00 их движение запрещено.

ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на городскую администрацию уточняет, что временное ограничение не распространяется на международные перевозки, перевозки продуктов питания, животных, лекарств, семян, удобрений, почты, на перевозку грузов, необходимых для предотвращения или ликвидации последствий стихийных происшествий.

Также запрет не касается транспортных средств Минобороны России.

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