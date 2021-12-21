Суд арестовал подозреваемого в убийстве жены и тещи в Москве

Нагатинский районный суд Москвы арестовал мужчину, задержанного за убийство жены и тещи. Об этом 21 декабря сообщила пресс-секретарь суда Фидан Гасанова.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 19 февраля 2022 года», — сказала она.

Игорь Бар-Гнар обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство двух или более лиц»).

Пресс-секретарь также сообщила, что обвиняемый и его защитник не возражали против заявленного ходатайства следователя об аресте.

19 декабря полиция обнаружила тела двух женщин с признаками насильственной смерти в квартире на Каширском шоссе в Москве. Подозреваемый был задержан.

Сообщалось, что отец семейства поругался с женой и в порыве ярости стал бить супругу и вступившуюся за нее 85-летнюю тещу. Свидетелем происходящего стала их 10-летняя дочь, которая успела убежать из квартиры. По некоторым данным, супружеская пара долгое время ссорилась и готовились к разводу. У них было четыре дочери.

Соседи, в свою очередь, рассказали, что слышали крики и ругань. Однако Бар-Гнар, по их словам, всегда был приветливым. Отмечалось также, что убитая работала в онкологическом центре на Каширском шоссе, а подозреваемый занимался ремонтом обуви.

По словам жильцов, 10-летняя девочка, ставшая свидетелем трагедии, не делилась семейными проблемами ни в школе, ни со знакомыми ребятами.