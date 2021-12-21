Тверские власти помогут в развитии площадок «Раслово» и «Боровлево-3»

Правительство Тверской области 22 декабря обсудит развитие площадок «Боровлево-3» и «Раслово». Цель — поддержка исполнения инвестиционных проектов.

По словам главы региона Игоря Рудени, задача властей — обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы проекты были выполнены и появились новые рабочие места.

«Тверские ведомости» уточняют, что в Верхневолжье все инвестиционные проекты поддерживаются властями, за каждым закреплен менеджер. В этом году в области запустили новый инвестиционный портал со всей необходимой информацией.