Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Министр обороны Литвы заявил о готовности оказать военную помощь Украине
Политика
Путин и Шольц обсудили по телефону Украину и предложения РФ к НАТО
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза проект основ госполитики в области авиации
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $2100 за 1 тыс. куб. м
Политика
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли 10 баллов
Экономика
Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции
Культура
В московском Манеже покажут 76 картин и рисунков Виктора Цоя
Политика
ГД одобрила в I чтении законопроект об уголовном наказании для лихачей
Общество
Попова призвала отказаться от мероприятий в закрытых помещениях из-за COVID-19

Тверские власти помогут в развитии площадок «Раслово» и «Боровлево-3»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Тверской области 22 декабря обсудит развитие площадок «Боровлево-3» и «Раслово». Цель — поддержка исполнения инвестиционных проектов.

По словам главы региона Игоря Рудени, задача властей — обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы проекты были выполнены и появились новые рабочие места.

«Тверские ведомости» уточняют, что в Верхневолжье все инвестиционные проекты поддерживаются властями, за каждым закреплен менеджер. В этом году в области запустили новый инвестиционный портал со всей необходимой информацией.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021