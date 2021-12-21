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Работы в студенческом кампусе ПсковГУ заморожены

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Работы в студенческом кампусе Псковского государственного университета временно заморожены из-за недобросовестного подрядчика. С ним расторгли договор, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«После этого получилось быстрое решение, мы заключили договор с одной из структур ФСИН как с поставщиком, но, к сожалению, эта организация заявила о своем банкротстве, поэтому фактически работы там сейчас заморожены, сейчас только субподрядчики что-то завершают», — пояснил глава региона.

Готовность объекта составляет около 80%. По словам губернатора, в итоге «подвисли» более 50 млн рублей. «Предварительно договорились, что Минобрнауки нас не бросит и в начале следующего года необходимую сумму предусмотрит, чтобы этот объект мы завершили», – цитирует Ведерникова Псковская лента новостей.

Напомним, девятиэтажные общежития для студентов Астраханского государственного университета возводят на улице Софьи Перовской в Астрахани. Общая площадь двух объектов — порядка 29 тыс. кв. м. Средства на строительство выделило Министерство науки и высшего образования РФ. АГУ получил 1,3 млрд рублей. В общежитиях смогут проживать 900 студентов. Оба корпуса будут соединены отапливаемым переходом на уровне второго этажа. На первом этаже оборудуют комнаты для проживания людей с ограниченными физическими возможностями. Сдать объекты планируют к 2023 году.

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