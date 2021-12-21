Министр обороны Литвы заявил о готовности оказать военную помощь Украине

Страны Балтии готовы оказывать Украине различную помощь, в том числе военную. Об этом заявил 21 декабря министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после встречи в Каунасе со своими коллегами из Латвии и Эстонии.

Он подчеркнул, что Латвия, Литва и Эстония поддерживают территориальную целостность Украины и нерушимость ее границ, а также продолжающиеся реформы в оборонном секторе страны.

«В случае необходимости страны Балтии готовы оказать Украине очень быструю поддержку, как военную, так и невоенную. Наше единство и поддержка Украины очень важны», — отметил Анушаускас.

На встрече в Каунасе министры обороны прибалтийских стран подписали соглашение о совместной разработке ракетных систем залпового огня. За технологиями они обратились к США, об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Литвы.

Накануне, 20 декабря, президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО разработать план против России. По его словам, НАТО должно отреагировать не только тем, что оно сконцентрирует свои войска на восточном фланге, но и усилением своего военного потенциала.

7 декабря состоялся разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена по видеосвязи, в ходе беседы глава Белого дома обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи границы с Украиной и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшего ухудшения обстановки. Он также призвал к деэскалации ситуации.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну.

21 ноября Песков сказал, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».