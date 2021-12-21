Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Министр обороны Литвы заявил о готовности оказать военную помощь Украине
Политика
Путин и Шольц обсудили по телефону Украину и предложения РФ к НАТО
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза проект основ госполитики в области авиации
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $2100 за 1 тыс. куб. м
Политика
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли 10 баллов
Экономика
Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции
Культура
В московском Манеже покажут 76 картин и рисунков Виктора Цоя
Политика
ГД одобрила в I чтении законопроект об уголовном наказании для лихачей
Общество
Попова призвала отказаться от мероприятий в закрытых помещениях из-за COVID-19

Министр обороны Литвы заявил о готовности оказать военную помощь Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Балтии готовы оказывать Украине различную помощь, в том числе военную. Об этом заявил 21 декабря министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после встречи в Каунасе со своими коллегами из Латвии и Эстонии.

Он подчеркнул, что Латвия, Литва и Эстония поддерживают территориальную целостность Украины и нерушимость ее границ, а также продолжающиеся реформы в оборонном секторе страны.

Окапываются: Литва готовит военную инфраструктуру для НАТО
Зачем в небе Прибалтики американские бомбардировщики с ядерным оружием

«В случае необходимости страны Балтии готовы оказать Украине очень быструю поддержку, как военную, так и невоенную. Наше единство и поддержка Украины очень важны», — отметил Анушаускас.

На встрече в Каунасе министры обороны прибалтийских стран подписали соглашение о совместной разработке ракетных систем залпового огня. За технологиями они обратились к США, об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Литвы.

Накануне, 20 декабря, президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО разработать план против России. По его словам, НАТО должно отреагировать не только тем, что оно сконцентрирует свои войска на восточном фланге, но и усилением своего военного потенциала.

7 декабря состоялся разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена по видеосвязи, в ходе беседы глава Белого дома обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи границы с Украиной и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшего ухудшения обстановки. Он также призвал к деэскалации ситуации.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну.

21 ноября Песков сказал, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021