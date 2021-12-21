Путин выступил за равную безопасность на всем евразийском пространстве

Россия не требует для себя особых условий, выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве», — сказал он.

В этот же день представитель Еврокомиссии Петер Стано оценил предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, Евросоюз должен быть за столом переговоров, где речь пойдет о европейской безопасности.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил о том, что Соединенные Штаты пока не дали ответа на предложения России по гарантиям безопасности. При этом он допустил положительное развитие отношений с Вашингтоном, если США пойдут навстречу в этом вопросе. При этом, по словам Рябкова, Штаты вряд ли откажутся от предложений России.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Как подчеркнул замглавы МИД России Александр Грушко, предложения Москвы по гарантиям безопасности не содержат скрытой повестки, они являются понятными и откровенными.