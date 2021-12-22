Киберэксперт предупредил об опасном мобильном приложении

Владельцам смартфонов, работающих на системе Android, стоит удалить приложение SuperVPN. Такое мнение высказал киберэксперт Зак Доффман в беседе с Forbes.

По словам специалиста, выяснилось, что это приложение содержит шпионское программное обеспечение и крадет персональные данные.

Доффман рассказал об информации исследовательской группы CyberNews о продаже на хакерском форуме трех баз данных с информацией об устройствах клиентов и учетными данными пользователей SuperVPN, а также сервисов GeckoVPN и ChatVPN.

Отмечается, что в Google Play есть как минимум шесть похожих приложений. Доффман рекомендовал выбирать VPN-приложения с проверенными отзывами и не устанавливать бесплатные версии.

2 декабря Роскомнадзор сообщил о планируемом введении централизованного управления VPN-сервисами.

В начале сентября было принято решение о блокировке шести VPN-сервисов: Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.

Исследователь мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев в свою очередь обратил внимание на то, что подобные решения принимаются в том случае, если они не выполняют требования надзорного органа, в данном случае Роскомнадзора. Иными словами, данные сервисы признаются угрозой.