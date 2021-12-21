Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации доставили в Липецк

Второй аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации поступил в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи № 1. Медтехника приобретена по поручению главы региона Игоря Артамонова. Аппарат уже ввели в эксплуатацию и открыли в медучреждении Центр ЭКМО.

«Тяжелых пациентов, для которых транспортировка может быть опасной, не обязательно будет перевозить на лечение в Москву», — отметил губернатор.

Аппарат ЭКМО поддерживает жизнь пациента, когда его собственные сердце и лёгкие слишком больны, чтобы работать нормально, передает Lipetskmedia.

Нового подрядчика для строительства хирургического корпуса онкологического диспансера выбрали в Липецке. Победителем торгов признано ООО «Стройотдел». Стороны соглашения уже подписывают контракт стоимостью около 551 млн рублей. Подрядчик должен выполнить весь фронт работ к 7 декабря 2022 года. Задач очень много. Только за этот декабрь подрядчик должен провести общестроительные работы подземной, надземной части и перехода, довести до ума архитектурный облик здания, заняться инженерными системами и сетями. Общая стоимость объекта достигает 1,43 млрд рублей.