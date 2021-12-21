Три района Коми объявят опасными из-за падения фрагментов ракеты

В Коми три района в ближайшее время станут опасными. Их объявят на время такими из-за падения частей ракеты-носителя «Ангара».

Речь идет о районах Вуктыла, Сосногорска, Троицко-Печорска, пишет ИА FlashNord со ссылкой на республиканское министерство природы.

Пуск ракеты-носителя с космодрома Плесецк запланирован на 23 декабря на 18:00. Резервная дата запуска — 24 декабря. В эти дни жителям не рекомендовано посещать районы падения частей ракеты.

«Ангара-А5» является российской ракетой-носителем тяжелого класса семейства «Ангара». Это первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.

3 декабря генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на деловом форуме ЕАЭС «Космическая интеграция» сообщил, что испытательный пуск легкой версии ракеты «Ангара» состоится в первой половине 2022 года.