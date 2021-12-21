Зеленский оценил влияние предъявленного Порошенко подозрения на ситуацию на Украине

Предъявление подозрения в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко в госизмене не повлияет на ситуацию внутри страны. Об этом заявил журналистам в Ивано-Франковской области во вторник, 21 декабря, украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства. На ситуацию внутри государства, как правило, влияют финансовые группы», — пояснил он.

20 декабря экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Порошенко подозревают в госизмене.

В тот же день Порошенко вызвали на допрос. Адвокат политика Илья Новиков, сообщил, что Порошенко на допрос не придет, так как повестки «выписаны неправильным образом».

12 ноября глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что спецслужба проверяет возможную причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.