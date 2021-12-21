Модернизацию стадиона завершили в Промышленном районе Самары

В Промышленном районе Самары около спортивного комплекса «Орбита» завершена модернизация стадиона. Работы организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

На стадионе уложен искусственный футбольный газон (производитель сертифицирован FIFA) с системой дренажа, который позволит проводить занятия круглогодично, смонтированы шесть беговых легкоатлетических дорожек с профессиональным полимерным покрытием, прыжковые ямы, сектор для толкания ядра, а также система освещения. Об этом сообщает НИА «Самара». Там будут тренироваться легкоатлеты, пятиборцы, футболисты, регбисты и другие спортсмены. Весной 2022 года подрядчик установит трибуну с навесом.

В сентябре 2021 года в Пестравском районе Самарской области открыли новую площадку ГТО. Об этом рассказал глава района Сергей Ермолов. Размер площадки ГТО универсальный — 442 кв. м. Из них 273 кв. м на прорезиненном покрытии, а остальные 169 кв. м, где расположены тренажеры, покрыты асфальтом. В рамках нацпроекта «Демография» в регионе за три года построили 17 подобных спортобъектов. К 2024 году их число должно достигнуть 24.