Один человек пострадал в ДТП с пятью грузовиками под Рязанью

На трассе М-5 «Урал» в Рязани произошло крупное ДТП с участие пяти большегрузных автомобилей. Один человек пострадал. С места аварии его увезли в больницу.

Авария случилась на 197-м км трассы. Как пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное УГИБДД, в 0:30 21 декабря 50-летний пензенец за рулем автомобиля IVECO, двигавшийся из Москвы в сторону Самары, врезался в остановившийся автомобиль «ГАЗОН». Тот от удара наехал на впереди стоящую «Газель». Эта машина столкнулась с автомобилем «ГАЗ», который въехал в седельный тягач Volvo с полуприцепом Schmitz.

Пострадал водитель IVECO. Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.

21 декабря массовое ДТП с участие 20 автомобилей произошло в Москве. Два человека пострадали. Авария случилась перед въездом в Кутузовский тоннель.