В дептрансе назвали причины 10-балльных пробок в Москве

Основными причинами 10-балльных пробок в Москве являются рост количества поездок, ограничения движения в местах проведения строительных работ, а также увеличение количества мелких ДТП. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта во вторник, 21 декабря.

«Из-за одной аварии скорость всех на дороге становится намного меньше: машины, которые попали в ДТП, занимают сразу несколько полос, блокируют движение и создают пробки. Из-за этого водители и пассажиры городского транспорта, проезжающие мимо, в среднем теряют 2,5 часа», — говорится в сообщении.

Во вторник загруженность автомобильных дорог Москвы достигла 10 баллов уже к 17:30.

Основные затруднения сохраняются в центральной части города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД, передает RT. По центру быстрей всего будет на метро, по вылетным магистралям — на наземном транспорте и такси. Также пробки наблюдаются на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкой, Бутырской, проспекте Мира, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, уточняет Life.Ru.

«Движение на 17:30 — 10 баллов. В ближайшие часы движение будет также сильно затруднено. Автомобили едут со средней скоростью 22 км/ч, автобусы — 27 км/ч», — цитирует сообщение дептранса агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве попросили водителей отложить поездки на авто до 20:30 либо использовать городской транспорт.

В связи с обстановкой в мегаполисе дежурная смена Центра организации дорожного движения (ЦОДД) перенастраивает светофоры. В городе установлен длинный зеленый свет для выезжающих из центра столицы, пишет РИАМО.

19 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что за текущую неделю в столице в общей сложности выпадет от 7 до 12 мм осадков, высота сугробов достигнет к воскресенью 30 см, а в понедельник — до 32–37 см. Специалист добавил, что это в два раза больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь.