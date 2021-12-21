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Туристические места в Железноводске оставят без света в конце года

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В конце этого года несколько туристических мест Железноводска обесточат. Отключения электричества запланированы для проведения работ по модернизации подстанции.

Глава городской администрации Евгений Бакулин рассказал, что эти работы необходимо провести потому, что электроподстанция перестала справляться с нагрузками. От местных жителей постоянно поступают жалобы об отключениях.

Реконструкция начнется в самое ближайшее время. По ночам будут отключать свет на озере ««30'Ка», каскадной лестнице и Феррум-площади. В течение пяти дней работыд должны закончить.

Власти рассчитывают, что сумеют избежать аварийных отключений и обеспечить стабильную работу уличного света, пишет ИА NewsTracker.

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