Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Министр обороны Литвы заявил о готовности оказать военную помощь Украине
Политика
Путин и Шольц обсудили по телефону Украину и предложения РФ к НАТО
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза проект основ госполитики в области авиации
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $2100 за 1 тыс. куб. м
Политика
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли 10 баллов
Экономика
Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции
Культура
В московском Манеже покажут 76 картин и рисунков Виктора Цоя
Политика
ГД одобрила в I чтении законопроект об уголовном наказании для лихачей
Общество
Попова призвала отказаться от мероприятий в закрытых помещениях из-за COVID-19

Врач оценила риск заболевания раком при генетической предрасположенности

Врач Меньшикова оценила риск заболевания раком при генетической предрасположенности
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генетическая предрасположенность к тем или иным болезням часто является поводом для беспокойства, особенно если в семье были случаи рака. Об этом сообщила 21 декабря Пятому каналу врач-репродуктолог Delta Fertility Clinic Ирина Меньшикова.

По ее словам, наследственные формы онкологии составляют порядка 7% среди диагностированных онкобольных. Существуют семьи, в которых злокачественными новообразованиями поражается почти половина рода, для них даже выделили понятие «семейный рак», сказала специалист.

«На сегодняшний день выяснено, что ряд онкозаболеваний обусловлен мутацией в определенных генах, и человек с мутациями в ДНК может передать их по наследству, если заболел определенными видами онкологии», — пояснила Меньшикова.

К числу опухолей, передающихся по наследству, относятся: рак молочной железы, яичников, эндометрия, прямой кишки; некоторые виды рака кожи; а также онкологические заболевания другой, более редкой локализации.

Раковые корпуса: исчезнут ли онкологи из поликлиник с открытием профильных центров
Как изменится организация лечения злокачественных опухолей в следующем году

Но в то же время специалист отметила, что далеко не во всех случаях это означает, что потомство онкобольного будет обязательно больно раком, даже если родственникам генетически передалась предрасположенность к этим онкозаболеваниям.

«Ребенок, родившийся от человека с мутациями и имеющий такие же мутации, будет иметь повышенную предрасположенность к перечисленным онкологическим заболеваниям», — пояснила она.

Меньшикова добавила, что это стоит вычислить для того, чтобы направить дальнейшие усилия на предотвращение риска онкозаболевания у следующего поколения.

По ее словам, даже при повышенной вероятности возникновения злокачественного образования при качественной диагностике можно значительно снизить риск смертей среди родственников.

Определяют дефектные гены на основе семейного генетического анализа, детально изучается история семьи, назначаются дополнительные исследования, на основе которых можно сделать вывод, унаследовал ли человек «дефект» от своих предков, рассказала врач.

Также она отметила, что при этом мутация вполне может отсутствовать, а при грамотной и регулярной профилактике существует большая вероятность того, что у детей не разовьются новообразования.

10 декабря врач Гэри Фрейзер из Университета Лома призвал женщин сократить потребление молока для защиты от рака груди. Он пояснил, что стимуляторы, которые содержатся в молоке, провоцируют рост и деление клеток. Такой же процесс происходит и при развитии онкологии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021