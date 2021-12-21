Врач оценила риск заболевания раком при генетической предрасположенности

Генетическая предрасположенность к тем или иным болезням часто является поводом для беспокойства, особенно если в семье были случаи рака. Об этом сообщила 21 декабря Пятому каналу врач-репродуктолог Delta Fertility Clinic Ирина Меньшикова.

По ее словам, наследственные формы онкологии составляют порядка 7% среди диагностированных онкобольных. Существуют семьи, в которых злокачественными новообразованиями поражается почти половина рода, для них даже выделили понятие «семейный рак», сказала специалист.

«На сегодняшний день выяснено, что ряд онкозаболеваний обусловлен мутацией в определенных генах, и человек с мутациями в ДНК может передать их по наследству, если заболел определенными видами онкологии», — пояснила Меньшикова.

К числу опухолей, передающихся по наследству, относятся: рак молочной железы, яичников, эндометрия, прямой кишки; некоторые виды рака кожи; а также онкологические заболевания другой, более редкой локализации.

Но в то же время специалист отметила, что далеко не во всех случаях это означает, что потомство онкобольного будет обязательно больно раком, даже если родственникам генетически передалась предрасположенность к этим онкозаболеваниям.

«Ребенок, родившийся от человека с мутациями и имеющий такие же мутации, будет иметь повышенную предрасположенность к перечисленным онкологическим заболеваниям», — пояснила она.

Меньшикова добавила, что это стоит вычислить для того, чтобы направить дальнейшие усилия на предотвращение риска онкозаболевания у следующего поколения.

По ее словам, даже при повышенной вероятности возникновения злокачественного образования при качественной диагностике можно значительно снизить риск смертей среди родственников.

Определяют дефектные гены на основе семейного генетического анализа, детально изучается история семьи, назначаются дополнительные исследования, на основе которых можно сделать вывод, унаследовал ли человек «дефект» от своих предков, рассказала врач.

Также она отметила, что при этом мутация вполне может отсутствовать, а при грамотной и регулярной профилактике существует большая вероятность того, что у детей не разовьются новообразования.

10 декабря врач Гэри Фрейзер из Университета Лома призвал женщин сократить потребление молока для защиты от рака груди. Он пояснил, что стимуляторы, которые содержатся в молоке, провоцируют рост и деление клеток. Такой же процесс происходит и при развитии онкологии.