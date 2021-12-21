Загрязнение реки Волги ликвидируют в Астрахани

Сообщение о загрязнении городского рукава реки Волги в Астрахани поступило спасателям утром во вторник, 21 декабря. Оперативная группа выехала на место.

«Факт загрязнения подтверждается, радужная-маслянистая пленка протяженностью от Центрального грузового порта (ул. Адмиралтейская, 53а) до памятника Петра Первого», – сообщили в пресс-службе управления МЧС по области.

Как отмечает «Астрахань 24», организовано взаимодействие с Администрацией морского порта, Росприроднадзором, Астраханским ЛО МВД России на транспорте, МСКЦ, Морсспаслужбой, Межрайонной природоохранной прокуратурой.