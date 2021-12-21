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В Парке-отеле «Русский» пройдет Рождественская елка от Федерации бокса России

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Федерация бокса России совместно с Центром прогресса бокса с 29 декабря по 9 января проводят благотворительную сказочную новогоднюю елку под названием «Рождественская сказка Федерации бокса России».

В этом году «Рождественская сказка Федерации бокса России» пройдет на уникальной площадке в Московской области — парк-отеле «Русский» (Московская обл. г Серпухов, парк-отель «Русский» и остров Русский) все гости которого смогут провести незабываемые новогодние каникулы. Вас ждут развлечения по мотивам русских народных сказок, современные аттракционы, зоны активного отдыха, мастер-классы от именитых боксеров, праздничные представления, квесты, подарки и множество бесплатных активностей.

В программе: каток, ледяные горки, полевая кухня, рождественские мастер-классы, спектакли, батуты, полоса препятствий, надувной ринг, контактный зоопарк, катание на лошадях и оленях, а также упряжках с хаски, русские забавы, тематические фотозоны, лазертаг, гигантский бокс, рождественский вертеп, дом Деда Мороза, избушка Бабы-яги и многое-многое другое.

Каждый ребенок сможет получить сладкий подарок и пообщаться с Дедом Морозом. Гостями «Рождественской сказки Федерации бокса России» станут лучшие современные боксеры и самые известные артисты страны.

На мероприятие также приглашаются дети из детских домов, интернатов и малообеспеченных семей.

Все аттракционы и представления на бесплатной основе.

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