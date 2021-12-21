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Захарова иронично прокомментировала слова Зеленского о членстве в НАТО

Захарова иронично прокомментировала слова Зеленского о членстве Украины в НАТО
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во вторник, 21 декабря, с иронией прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в Евросоюз и НАТО.

Как отметила представитель российского МИДа, украинский лидер указал на то, что для вступления в ЕС и альянс Украина должна избавиться от таких выражений, как «это невозможно», «не дай Бог» и «это не для нас».

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«И это он еще не открыл своим гражданам главную тайну: если колеса выкрасить в красный цвет, машина едет быстрее», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что власти страны хотят услышать конкретные сроки вступления государства в Североатлантический альянс.

16 декабря президент Украины указал на то, что на протяжении многих лет страна видит себя в НАТО. Глава государства заявил, что генсек альянса Йенс Столтенберг поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, однако страны-члены альянса не имеют единой позиции по вопросу о военной помощи государству.

В тот же день политолог Лукас Лейрос сказал, что постоянные провокации Украины в адрес России могут оставить ее без поддержки НАТО. Лейрос считает, что Украина — это лишь инструмент в руках альянса, а в Киеве свое положение не понимают и тешатся чувством безнаказанности.

8 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

22 сентября Зеленский отметил, что без включения в состав НАТО Украины объединение будет слабее. Он добавил, что подтверждение его словам уже можно наблюдать.

В декабре 2014 года Верховная рада одобрила отмену внеблокового статуса страны. В феврале 2019-го парламент принял поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.

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